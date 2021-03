Ornella Muti, così come la maggior parte degli italiani, ha sofferto tanto in questo periodo di pandemia. Le sue dichiarazioni.

Ornella Muti, la star del cinema italiano – la cui carriera le ha permesso di ricevere numerosi premi e onorificenze, tra cui David di Donatello, Ciak d’Oro, Globo d’Oro e la Grolla d’Oro -, oggi compie gli anni. Sessantasei sono le candeline che l’artista dovrà spegnere dopo aver espresso il fatidico desiderio che, molto probabilmente, sarà quello di far cessare la pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Regina Elisabetta, bufera a Buckingham Palace: in arrivo drastica decisione

Angoscia, stress e paura sono i sentimenti che Ornella Muti lo scorso 21 febbraio aveva mostrato in diretta a Domenica In dove è stata ospite di Mara Venier. L’attrice in quell’occasione ha raccontato in modo minuzioso come ha vissuto e come continua a vivere in questo periodo Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alba Parietti, confessione choc: “Sono stata molestata da un amico” – VIDEO

Ornella Muti, quanta sofferenza ai tempi del Covid: “Sono angosciata”

Ornella Muti si collega a Domenica In dalla Puglia, dove sta girando un film insieme a Raoul Bova e Serena Autieri. In studio oltre alla presentatrice Mara Venier, era presente il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, ipotesi Amadeus ter: rivelazione in diretta TV

“Sono molto angosciata per questa situazione – rivela l’attrice ai presenti e al pubblico da casa -, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”.