Netflix, è possibile vederlo anche senza carta di credito: come fare

E’ possibile utilizzare Netflix e sottoscrivere quindi un abbonamento anche se non si ha una carta di credito: come fare

Netflix è il principale servizio di contenuti streaming attualmente esistente. Per poter utilizzarlo, basta sottoscrivere un abbonamento scegliendo tra uno dei tre piani presenti. Il primo, al costo di 7.99 euro, che permette di vedere i film su un solo dispositivo alla volta e la cui definizione è bassa. C’è poi quello Standard, il cui costo è di 11.99 euro e che consente l’utilizzo della piattaforma su due dispositivi contemporaneamente ed in HD. Infine, il piano Premium permette di vedere i film su quattro dispositivi contemporaneamente e costa 15.99 euro.

Se non si ha una carta di credito, però, è comunque possibile sottoscrivere l’abbonamento. L’alternativa infatti si chiama PayPal che è un contro online, il quale può essere aggiunto come mezzo di pagamento seguendo la procedura indicata sul sito.

Netflix, le uscite della settimana

Siamo a martedì e diversi contenuti sono pronti ad uscire su Netflix nel corso di questa settimana. Gli utenti sono già pronti a far le notti per far scorpacciata di film e serie tv.

Per quest’oggi sono attesi La casa galleggiante, StarBeam, Snowpiercer e L’ora più buia. Le prime tre sono serie tv, solo l’ultimo un film.

Mercoledì 10: Il leader (serie tv), A Month in Thailand (film), Last Chance U: Basketball (serie tv), Mutuo o matrimonio? (serie tv), 10000 Hours (film), It’s All About Friends (film), The Call-Up (film), Miffo (film), Bitter sweetheart (film), Dear Relatives (film), The Bells in Old Town (film), Love Building (film), The Lady in Black (film), Il mio caro John (film), The Jönsson Gang Gets Gold Fever (film), Mind the Gap (film), In Perfect Healt (film), The Miracle of Tekir (film), Alt Love Building (film), Kira Kiralina (film), Marita (film), The Corridor (film), Framed (film), The Job (film).

Giovedì 11: Il sabba (film), Block Island Sound (film).

Venerdì 12: Love Alarm (serie tv, stagione 2), La coppia quasi perfetta (serie tv), Yes Day (film), Paper Lives (film), Piola (film), Addicted – Desiderio innarrestabile (film).

Domenica 14: Animali fantastici: I crimini di Grindelwald (film), Blood Brother (film).