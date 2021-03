MotoGP, Marc Marquez presente al GP del Qatar: è tra gli iscritti comunicati dal sito della Dorna. I problemi al braccio destro sono quasi superati

La stagione di MotoGP è iniziata con i test in Qatar nell’ultimo week end. Una due giorni (più lo shakedown del 6 marzo) che ha visto impegnati tutti i piloti delle sei case costruttrici del Mondiale. L’unico assente era Marc Marquez. L’otto volte iridato è ancora alle prese con i problemi all’omero del braccio destro, operato tre volte nel 2020 e ancora non perfettamente a posto. Le sue condizioni stanno migliorando sensibilmente e gli allenamenti in Spagna proseguono a gonfie vele. Al momento la Honda HRC si è cautelata confermando Stefan Bradl alla guida della RC213V. Il tedesco è stato subito velocissimo nelle prime prove a Losail e dovrebbe affiancare Pol Espargarò nel primo Gran Premio dell’anno. Il connazionale è però d’obbligo vista la voglia di Marquez di tornare protagonista al più presto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc Márquez (@marcmarquez93)

MotoGP, Marc Marquez presente al GP del Qatar: risulta nella entry-list provvisoria

Il fenomeno di Cervera ha mostrato sui social i suoi progressi fisici e ora parlare del suo rientro non è più utopia. Proprio in queste ore è uscita la lista completa degli iscritti provvisori al GP del Qatar 2021. Nella entry-list c’è anche il nome di Marquez, a testimoniare la volontà della Honda di lasciare aperta la porta all’eventuale opportunità. Il calendario prevede tra l’altro due impegni ravvicinati in terra Medio-Orientale, con il secondo round a distanza di una sola settimana (28 marzo-4 aprile). Almeno per il bis “Il Jocker” vorrebbe riprendersi quello che gli spetta e tornare a mettere tutti in fila sulla pista.

Elenco provvisorio degli iscritti al Gran Premio del Qatar:

5 – Johann Zarco (Pramac Racing)

9 – Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing)

10 – Luca Marini (SKY VR46 Avintia)

12 – Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP)

20 – Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

21 – Franco Morbidelli (Petronas Yamahaa SRT)

23 – Enea Bastianini (Avintia Esponsorama Racing)

27 – Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing)

30 – Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)

32 – Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini)

33 – Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

36 – Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)

41 – Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini)

42 – Alex Rins (Team Suzuki Ecstar)

43 – Jack Miller (Ducati Lenovo Team)

44 – Pol Espargaro (Repsol Honda Team)

46 – Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT)

63 – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

73 – Alex Marquez ( LCR Honda Castrol)

88 – Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing)

89 – Jorge Martin (Pramac Racing)

93 – Marc Marquez (Repsol Honda Team)