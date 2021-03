Lotteria degli Scontrini, il calendario delle estrazioni e i premi in palio

Finalmente ci siamo: la Lotteria degli Scontrini è pronta ad entrare nel vivo. Ecco il calendario delle estrazioni e i premi in palio

Tra pochissimi giorni, prenderà ufficialmente il via la prima fase della Lotteria degli Scontrini. Iniziativa lanciata dal Governo ormai diverse settimane fa – insieme al Cashback di Stato e al Supercashback – prevede estrazioni a cadenza mensile (e da giugno settimanale) con tanti premi in denaro.

Per ottenere biglietti virtuali e partecipare, l’iter da seguire è molto semplice. Per prima cosa, bisogna iscriversi nel portale apposito con dati personali e codice fiscale. Una volta aver ottenuto lo speciale codice personale, questo va mostrato alla cassa ogni qualvolta si effettua un acquisto con carta di credito o bancomat. In questo modo, si otterranno biglietti validi per le estrazioni.

Lotteria degli Scontrini, date estrazioni e premi finali

È l’11 marzo prossimo la data della prima estrazione ufficiale relativa alla Lotteria degli Scontrini. Ancora 2 giorni, quindi, e i primi fortunati vincitori verranno contattati per ricevere il premio mensile. Come annunciato dagli organizzatori, ci sono in palio – per ogni singola estrazione – 10 erogazioni da 100mila euro per gli acquirenti e 20mila euro per gli esercenti. A partire da giugno, poi, partiranno anche quelle settimanali. In questo caso, i premi saranno 15 da 25mila euro per gli acquirenti e 15 da 5mila per gli esercenti. Infine, la superestrazione finale di fine anno con un montepremi di 5 milioni di euro per il vincitore e 1 milione per l’esercente.

Il calendario mensile inizierà appunto questo giovedì, per poi proseguire nelle seguenti date: