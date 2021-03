Juventus-Porto, streaming gratis: dove vedere il match di Champions

Juventus e Porto si sfideranno all’Allianz Stadium nel ritorno dell’ottavo di Champions League: dove vedere il match

Stasera Juventus e Porto si sfideranno in un ritorno degli ottavi di finale di Champions League che promette di essere più incandescente che mai. I bianconeri ospiteranno i lusitani all’Allianz Stadium alle ore 21:00 e vorranno ribaltare il 2-1 dell’andata che potrebbe costargli l’eliminazione a sorpresa. Un 1-0 potrebbe già bastare al tecnico Pirlo, ma l’idea è quella di indirizzare subito la gara sui binari giusti in modo da chiuderla definitivamente e senza patemi d’animo fino all’ultimo minuto.

Mentre il Porto si affiderà alla classe dei vari Otavio e Corona ed alla freddezza di Taremi, la Juventus si farà guidare dall’esperienza di Cristiano Ronaldo, l’estro di Chiesa ed un ritrovato Morata.

L’altra gara della serata vede Borussia Dortmund contro Siviglia. I tedeschi sono forti del 3-1 esterno dell’andata.

Juventus-Porto, dove vederla: diretta o streaming

La sfida tra Juventus e Porto, in programma per le 21:00, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Nonostante ciò, si potrà vedere anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Per vederla in streaming, ci sono diverse opzioni. La prima conduce a Mediaset Play, per cui basta una semplice e gratuita registrazione. C’è poi Sky Go, servizio offerto agli abbonati e valido per i dispositivi mobili. Il match si potrà vedere anche su Now Tv, a patto che si acquisti uno dei pacchetti in offerta.