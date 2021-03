Fs, pronto il treno Covid Free: da aprile sulla tratta Roma-Milano. Si tratta del primo esperimento sulla falsariga di quanto avviene negli aeroporti

La pandemia di Covid-19 è tutt’altro che superata e condiziona purtroppo ancora la nostra quotidianità. A subire i problemi più grandi è stata senza dubbio la mobilità, con gli spostamenti nazionali e internazionali diventati davvero molto complicati. Tra documenti e tamponi molecolari, prendere un volo è tornato ad essere un affare per pochi. Chi vuole imbarcarsi deve presentare infatti il risultato negativo del test, effettuato nelle 72 ore precedenti. Questo ha permesso di ridurre i contagi negli aeroporti e far ripartire parzialmente il settore. Adesso è in programma una novità simile anche per quanto concerne i treni. Ferrovie dello Stato ha annunciato infatti la nascita del binario Covid Free, che permetterà a tutti di viaggiare solo dopo aver effettuato gli adeguati controlli. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato e direttore generale di Fs Gianfranco Battisti.

“Ad aprile lanceremo il primo treno covid free che inizialmente riguarderà la tratta Roma-Milano. Faremo i test prima di salire a bordo a personale e passeggeri”.

Fs, pronto il treno Covid Free: passeggeri e operatori saranno testati prima di salire a bordo

Oltre a questa importante novità, Battisti ha anche parlato dell’hub che sorgerà alla stazione Termini di Roma per le vaccinazioni.

“Permetterà di effettuare circa 1.500 somministrazioni al giorno”. Poi una dichiarazione anche sul treno sanitario, adibito per il trasporto dei malati di Covid e non solo. L’ad ha specificato come: “Può trasportare in 8 carrozze fino a 21 malati, non solo contagiati dal coronavirus. Può circolare in tutta Europa ed è unico nel suo genere“.

L’idea del treno Covid Free ricalca quanto lanciato da Alitalia lo scorso settembre. La compagnia di bandiera aveva avviato una sperimentazione su due collegamenti giornalieri tra Fiumicino e Linate riservati a passeggeri Covid-tested. A questo era stata aggiunta la possibilità di effettuare anche il test direttamente in aeroporto dopo una prenotazione.