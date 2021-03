Covid, svolta in Grecia: ok a turisti con vaccino, anticorpi o tampone

Covid, la Grecia punta tutto sul turismo. Annunciata svolta che permetterà ai turisti di visitare il paese quest’estate

Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid e da tutte le restrizioni che ne sono conseguite, c’è sicuramente il turismo. Letteralmente bloccato a livello globale, punta a ripartire già dai prossimi mesi. In questo senso, la Grecia ha annunciato una svolta importante: le persone vaccinate, con gli anticorpi o in possesso di un tampone negativo potranno viaggiare.

Lo ha detto il ministro del Turismo Harry Theocharis al margine della fiera Itb di Berlino dal Museo dell’Acropoli di Atene. A riportare la notizia il The Guardian, secondo cui la Grecia vorrebbe dare il via alla sua stagione estiva già entro la metà di maggio.

Covid, dalla Grecia l’ok ai turisti immunizzati

In Grecia, il turismo è una delle principali fonti di reddito di tutto il Paese. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il settore rappresenta all’incirca un quinto dell’economia greca e impiega un lavoratore su cinque. Dallo scorso anno, gli introiti sono calati a causa della pandemia. La mossa della Grecia potrebbe fungere da apripista anche per gli altri governi europei.