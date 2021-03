Cina, arriva il passaporto vaccinale per viaggiare liberamente

Arriva in Cina il “passaporto vaccinale” che consente agli immunizzati di viaggiare liberamente senza sottoporsi a tampone o alla quarantena

Ed è proprio da dove tutto è partito che arriva il primo “passaporto vaccinale”. E’ infatti la Cina a vedere attivato il programma che consentirà ai viaggiatori immunizzati contro il Covid di poter viaggiare liberamente all’interno dei confini europei e anche oltre mostrando il documento.

Si tratta di un certificato digitale che consentirà di potersi spostare senza sottoporsi prima al tampone o alla quarantena. Quest’ultimo mostrerà infatti lo status vaccinale del viaggiatore accedendo alla piattaforma social WeChat.

Il certificato per il momento è disponibile solo per i cittadini cinesi, può essere anche cartaceo e non è obbligatorio. Si tratta solo di un’agevolazione per gli immunizzati che viaggiano. Il “passaporto vaccinale” ha come prerogativa quella di favorire la ripresa economica.

VEDI ANCHE QUESTO>>> Usa, Kamala Harris: “Il mondo per le donne non funziona come dovrebbe”

La Cina, prima nazione ad uscire dall’emergenza sanitaria

Partita da Wuhan (Cina) nel dicembre 2019, non si esclude che l’epidemia di Covid-19 fosse molto più estesa di quanto riconosciuto ufficialmente e che il virus circolasse già da diverso tempo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Svezia, riportato il primo caso di mutazione in utero del SARS-CoV-2

La Cina è la prima nazione ad uscire dall’emergenza sanitaria grazie alle misure di contenimento adottate. Un risultato ottenuto grazie all’impegno comune del popolo.