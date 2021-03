Zlatan Ibrahimovic ha un contratto in scadenza e vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera ma per Paolo Maldini le priorità sono altre.

Ibra è tornato alla sua solita vita dopo i cinque giorni di gala sanremesi. Questa breve pausa ha permesso allo svedese di ritrovare se stesso e di renderlo più sereno. Mentre al Milan questo break è servito per riavere il bomber di poche settimane fa.

“Voi tutti siete Zlatan e io sono tutti voi”. Così chiudeva il suo monologo sul palco dell’Ariston l’attaccante svedese che ha conquistato tutti con quell’aria da duro. Un duro dentro, perché Ibra non molla mai e nonostante i 39 anni, poi, sembra avere ancora tanta voglia di giocare e di continuare a farlo con la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: il piano di Maldini

Zlatan Ibrahimovic ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e, tenendo conto della sua volontà di restare al Milan, per Paolo Maldini il suo rinnovo può attendere. Per la dirigenza la priorità va data ad altri giocatori.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini deve prima risolvere le questioni relative a Donnarumma e Calhanoglu. Sia il portiere che il trequartista turco, così come Ibra, hanno il contratto che decorre a giugno 2021.

Gigio e Calhanoglu potrebbero accordarsi con un altro club a parametro zero e questa è un’eventualità che il Milan non vuole nemmeno considerare, visto che significherebbe sperperare un patrimonio costruito negli anni.