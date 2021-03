Bolzano, Benno Neumair confessa: ha ucciso i genitori con una corda

Non ha mostrato alcun segno di cedimento Benno Neumair durante l’interrogatorio sull’uccisione dei genitori

Dopo le lunghe indagini, Benno Neumair ha confessato di essere stato l’autore della morte dei suoi genitori. E’ durato 3 ore il suo interrogatorio nel quale il 30enne non ha mostrato alcun segno di pentimento. Ad annunciarlo è stata la Procura di Bolzano che ha desegretato i verbali dei due interrogatori.

Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di aver ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli. E’ partito dal padre con il quale ha avuto una lite per soldi, la solita storia ha raccontato il 30enne. Le sue intenzioni erano quelle di finirla li, ma quando il padre ha continuato con la discussione, Benno Neumair ha deciso di ammazzarlo con una corda al collo per farlo tacere.

Nessun segno di pentimento del ragazzo nel lungo interrogatorio: dopo il papà ha ammazzato la madre

Il ragazzo non ha mostrato alcun segno di pentimento nel racconto dell’uccisione del padre e con la stessa freddezza ha spiegato agli inquirenti cosa è accaduto invece con Laura Perselli.

La madre non era in casa al momento della lite con Peter Neumair, ma al suo arrivo non le avrebbe dato nemmeno il tempo di entrare dalla porta che subito l’ha strangolata con la stessa corda.

L’assassino ha inoltre raccontato di aver incontrato un vicino di casa la sera del delitto il quale lo ha visto sfinito, ma per giustificarsi gli ha detto che aveva da poco finito di allenarsi. Benno Neumair ha caricato i corpi nella Volvo parcheggiata davanti casa e dopo essersene disfatto è tornato a ripulire casa per eliminare ogni traccia con l’acqua ossigenata.