Uomini e Donne, le avance sono troppo spinte: colpo di scena in studio

Questo pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni di oggi.

La puntata di Uomini e Donne di oggi martedì 9 marzo corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 24 febbraio. I tantissimi telespettatori che seguono le vicende dei tronisti si chiedono cosa accadrà in puntata e dunque iniziamo col dire che dopo la sfilata dei cavalieri, al centro dello studio, dovrebbe sedersi Gemma Galgani.

La dama torinese sta conoscendo Cataldo, ma il loro percorso sta attraversando una strada sterrata. Lui giunto nel programma di Maria De Filippi con l’intenzione di conoscere Gemma. I due sono usciti insieme per due volte e nell’ultima lei lo ha invitato a mangiare a casa sua. Gemma e Cataldo hanno trascorso il tempo insieme sul divano ed è allora che lui avrebbe mostrato degli atteggiamenti considerati da Gemma un po’ troppo spinti.

Uomini e Donne, le avances sono troppo spinte: interviene Gianni Sperti

Gemma Galgani ha detto che Cataldo si è avvicinato più volte a lei, osando addirittura appoggiando la testa sulle sue gambe. La dama torinese ha apprezzato questo suo modo di fare, considerato da lei poco cavalleresco e romantico, tanto che l’ha respinto più volte.

Inoltre Cataldo avrebbe insistito per dormire a casa sua sul divano, ricevendo però un altro rifiuto. Il cavaliere si difende dicendo che se ha assunto questo tipo di atteggiamento è stato per mettere alla prova la dama. Ma Gemma ci crede? Niente affatto.

Dopo aver ascoltato tutto, a schierarsi contro Gemma, c’è Gianni Sperti. L’opinionista è convinto che alla dama non piaccia affatto Cataldo e che dovrebbe dirlo chiaramente. A questo punto, la De Filippi chiede a Gemma cosa ha intenzione di fare per cena, se uscire con lui oppure no. La Galgani rifiuta di incontrarlo, in quanto sente di non avere l’umore giusto.