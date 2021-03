Amici 20, Pettinelli: “Rudy non ha coraggio”. Polemica nel daytime – VIDEO

Soltanto una settimana separa gli allievi dal serale di Amici 20, ma la Pettinelli e Rudy Zerbi non fanno altro che acciuffarsi

Soltanto una settimana separa gli allievi di Amici 20 dal serale ed i discorsi si fanno sempre più accesi, in particolare modo tra i professori del talent show. Gaia, Enula, Sangiovanni, Samuele e Rosa hanno già il loro comodo posto al serale, ma ci sono tanti altri che aspettano un verdetto che si deciderà, per forza di cose, sabato 13.

A tal proposito, c’è un battibeccare continuo tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli sul sapersi assumere le responsabilità di mandare gli ultimi – nelle varie classifiche stilate – a casa. In particolare modo, Anna Pettinelli si riferisce a Deddy, Leonardo ed Esa sui quali non dispensa da commenti piccati.

Amici 20, le accuse della Pettinelli a Zerbi: parole dure

Nel daytime di oggi, Anna Pettinelli si è collegata con i ragazzi per un videomessaggio in vista della settimana che fa da vigilia al serale. Senza peli sulla lingua ha detto: “Vorrei che il mio pensiero fosse chiaro, perché è di questo che avete bisogno, non pietismi. Rudy, con alcuni di voi, non sta prendendo le responsabilità che gli spettano. Guarda le classifiche e si nasconde dietro ad un dito. Per gli ultimi posti siamo noi a dover prendere delle decisioni. Non porterei mai al serale qualcuno che non ritengo idoneo. Rudy non ha il coraggio di dire le cose come stanno. Spero che lui si ravveda e dica la verità su queste tre persone che sono degli scaldabagno”.

La Pettinelli fa chiari riferimenti a Deddy, Esa e Leonardo, difatti subito dopo parla direttamente con loro dicendo chiaramente cosa pensa della loro presenza ad Amici 20.