WhatsApp, festa della donna: i migliori video ed immagini da inviare

Oggi è la festa della donna e non c’è mezzo migliore per festeggiare che l’applicazione di messaggistica WhatsApp. Andiamo a vedere video e foto da inviare.

Come ogni 8 marzo anche quest anno si festeggia la Festa della Donna, una giornata speciale che in tempi di Covid possiamo festeggiare solamente su WhatsApp. Infatti ancora una volta ci viene in aiuto l’app di messaggistica, da sempre mezzo preziosissimo per inviare auguri durante le festività. Quest anno però, ancora di più, possiamo festeggiare o mandare degli auguri solo online, andiamo quindi a scoprire tutti i migliori video per omaggiare la giornata dedicata alla donna.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, imminente ritorno: questo messaggio spaventa gli utenti

WhatsApp, festa della donna: quali video inviare

Partiamo subito da un video in cui oltre a donne celebri, possiamo trovare anche tantissime frasi da dedicare alle donne del vostro cuore.

L’ideale sarebbe anche dedicare l’incredibile omaggio di Roberto Benigni alla sfera femminile. Infatti rimanendo sempre in tema di monologhi, un altro grandissimo omaggio da dedicare è quello di Paola Cortellesi durante i David di Donatello del 2018.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, addio ad una serie amatissima: utenti increduli

Come dimenticare uno dei migliori monologhi visti a Sanremo. Infatti durante la passata edizione, abbiamo visto l’incredibile discorso di Rula Jebreal che riuscì ad accogliere gli applausi scroscianti dell’Ariston. Infine chiudiamo con un grandissimo classico della musica Italiana, stiamo parlando della canzone della compianta Mia Martini: “Donna”.

E’ fondamentale ricordarsi ogni anno della Festa delle Donne, per non dimenticare mai le lotte civili per riuscire a lavorare, avere diritti di voto e di base, oltre che retribuzioni come quelle degli uomini. Questo giorno, ogni anno, è importante per ricordare che la lotta continua, visto che al 2021 ci sono ancora tantissimi paesi nel mondo dove la figura della donna è oggettificata ogni giorno.