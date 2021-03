Samantha, la tronista di Uomini e Donne, ha tenuto nascosto un dettaglio del suo passato.

Dal 23 febbraio scorso Samantha Curcio è salita sul trono succedendo a Sophie Codegoni. È la prima tronista curvy e questa è una gran bella novità per il programma, visto che solitamente le protagoniste sono ragazze atletiche e snelle. Tutto qua? Niente affatto. La bella 30enne di Sapri nella clip di presentazione ha mostrato molte sfumature del suo carattere fumantino e ha raccontato i lati più umani di sé, omettendo però un particolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tommaso Zorzi, ruolo speciale a Mediaset: l’indiscrezione

Samantha prima di partecipare come tronista a Uomini e Donne, ha lavorato come attrice al programma di Real Time Alta infedeltà – 1000 modi di tradire. Si tratta di un docu-reality andato in onda dal 2015 al 2018 che mostrava diverse storie d’amore sfociate nell’infedeltà, raccontata attraverso ricostruzioni in cui parlavano il traditore, il tradito e l’amante (tutti interpretati da attori).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, gelo totale dietro le quinte: amicizia finita nel backstage

Uomini e Donne, Samantha e il suo segreto: la verità spiazza tutti

La tronista di Uomini e Donne è apparsa nella settima puntata della quarta stagione dal titolo “La mia migliore nemica”, dove interpretò un personaggio di nome Barbara. La scoperta ha fatto il giro del web e ha suscitato parecchio scalpore tra i tanti spettatori che non credevano fosse capace di tenere nascosto qualcosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Simona Ventura positiva, il compagno Terzi: “Ho un problema polmonare”

Real Time non è una trasmissione Mediaset e dunque, essendo un’emittente televisiva rivale, alcuni utenti hanno ipotizzato che il silenzio sia stato mantenuto per evitare di fare pubblicità a una rete concorrente.