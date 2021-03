Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: fiocco rosa – FOTO

Cicogna in arrivo per un’ex tronista del programma Mediaset “Uomini e Donne”: è nata una splendida bambina, l’annuncio su Instagram

Quale evento migliore per festeggiare la festa della donna per Ludovica Valli diventata mamma nella notte dell’8 marzo. Ex tronista nel seguitissimo programma “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset. Oggi Ludovica ha dato alla luce la sua primogenita.

La Valli insieme al suo compagno Gianmaria Di Gregorio ha deciso di chiamare la loro piccola Anastasia Ludovica. L’ex tronista ha annunciato il lieto evento attraverso una sequenza di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

La notizia ha attirato in pochissime ore l’attenzione dei suoi 1,8milioni di followers che hanno manifestato il proprio calore attraverso messaggi di auguri e considerazioni particolari sulla nascita avvenuta in una giornata speciale come quella dell’8 marzo.

Una serie di scatti per annunciare il lieto evento: parole commoventi quelle della Valli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

La bellissima Ludovica, ex tronista di “Uomini e Donne”, con poche e semplici parole ha commentato gli scatti pubblicati arrivando dritta al cuore dei suoi fans. “A te baby della nostra vita, alla forza delle Donne e alla loro continua rinascita. Sei la ragione della nostra esistenza”, sono queste le parole della neomamma.

La giovanissima Valli ha compiuto 24 anni il 2 marzo rischiando di partorire proprio nel giorno del suo compleanno, infatti, dopo solo sei giorni la sua splendida piccola ha visto la luce. L’ex tronista, nel giorno del suo compleanno aveva dichiarato di non aver nessun desiderio da esprimere in quanto in attesa del regalo più bello che la vita potesse farle.

Un dettaglio curioso sul giorno della nascita della sua bambina arriva da un tatuaggio che la bellissima Valli ha sul polso sinistro. Difatti la neomamma in passato si è fatta incidere ad inchiostro il numero 8 a lettere. Il destino quindi ha voluto che proprio sulla mano del cuore ci fosse la data di nascita della sua bambina.