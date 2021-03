Tommaso Zorzi è pronto a tornare in TV. Un programma di Mediaset è pronto ad affidargli un ruolo speciale. Di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi è stato il vincitore assoluto dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane, e dunque nelle prime fasi del gioco, sono stati in tanti a spingersi in un folle pronostico affermando che il vincitore sarebbe stato l’influencer milanese. Col passare dei giorni e dei mesi, quel ragazzo è riuscito a fare innamorare il vasto pubblico da casa e l’avventura in TV l’ha terminata nel migliore dei modi.

Tommaso ha tantissime qualità. Sa cantare, ballare… Insomma è uno showman nato. Ha fatto sorridere tutti con le sue imitazioni, ma ha anche mostrato di essere preparato in ambito culturale. Zorzi è bravo in tutto, e per questo motivo sono stati tanti a mettere gli occhi su di lui e avanzargli proposte lavorative.

Tommaso Zorzi, ruolo speciale a Mediaset: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero, il futuro di Tommaso Zorzi sarà a Mediaset nel programma di Maria De Filippi: Amici. La moglie di Maurizio Costanzo sembra essere intenzionata a puntare forte su di lui affidandogli il ruolo speciale di giudice. Di seguito la notizia integrale: “Tommaso Zorzi sarà un nuovo giudice di Amici di Maria? Il vincitore del Grande Fratello Vip potrebbe essere stato arruolato dalla De Filippi”.

Al momento non vi è nulla di certo, e dunque tutto ciò è da ritenersi solo un rumors. Tommaso Zorzi ha le qualità per restare in TV e Maria De Filippi nutre una grande stima nei suoi confronti. Se questo gossip dovesse realizzarsi non stupirebbe nessuno.