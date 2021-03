Terrorismo, arrestato algerino a Bari: ha supportato vari attentati 

Terrorismo, arresto in Italia in queste ore: le forze dell’ordine hanno fermato un algerino coinvolto in vari attentati in questi anni.

Clamoroso a Bari: un algerino di 36 anni è stato arrestato per terrorismo. L’accusa, più precisamente, è di partecipazione e organizzazione terroristica. Secondo quanto emerso, infatti, il soggetto avrebbe dato supporto alla strage nel teatro Bataclan del 13 novembre 2015 fornendo documenti contraffatti agli autori della strage. Lo straniero, già in carcere in Italia in passata sempre per documentazione falsa, si chiama Athmane Touami.

Terrorismo, arrestato algerino in Italia

Il soggetto, insieme ai suoi fratelli, è risultato tuttavia in connessione anche con altre situazioni spiacevoli di questi anni. Il riferimento nel decreto fermo è in particolare al sequestro di persona di alcuni clienti in un supermercato di Parigi del 9 gennaio 2015 che portò alla morte di diverse persone e all’attentato alla sede del giornale francese Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 a Parigi.