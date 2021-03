Svezia, riportato il primo caso di mutazione in utero del SARS-CoV-2

In Svezia è stato riportato il primo caso di mutazione del SARS-CoV-2 di un neonato contagiato nell’utero: i dettagli della vicenda

Il primo caso di mutazione del virus Sars-CoV-2 in un neonato contagiato in utero è stato rilevato in Svezia. Ad annunciarlo l’università svedese di Malmo che ha pubblicato la notizia sul British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

La madre del piccolo era stata ricoverata, a seguito di forti dolori addominali, in ospedale con il sospetto che avesse il Covid-19. I medici hanno prontamente riscontrato un battito cardiaco basso da parte del feto, il che sta a significare un indice esiguo di apporto di ossigeno. A quel punto è stato necessario procedere con un parto cesareo di emergenza. Sono stati fatti anche gli esami del sangue ad entrambi, i quali hanno confermato l’infezione da Coronavirus.

Mutazione in utero del SARS-CoV-2, ad incidere il contatto con l’esterno

“Il genoma virale era lo stesso in madre e figlio”, spiegano i ricercatori. “Il fatto che il piccolo sia stato isolato dalla madre – continuano – subito dopo il cesareo e non sia stato in contatto con altri membri della famiglia al momento dei test, conferma che il contagio è avvenuto prima della nascita”. A sorprendere è il fatto che un ulteriore sequenziamento genetico ha mostrato che il virus del neonato aveva alcune mutazioni all’interno, rispetto a quello materno.

La mutazione, siglata come A107G, è avvenuta solo cinque giorni dopo la nascita. La mutazione potrebbe essere stata indotta dal contatto del bambino con l’ambiente esterno all’utero. La madre è guarita dopo circa quattro giorni, mentre il bambino è stato assistito con cure neonatali. Entrambi hanno anticorpi contro il virus senza sintomi gravi dopo il parto.