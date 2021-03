Stefania Orlando ha deciso: “Ora non lo farò più” – VIDEO

Stefania Orlando ha deciso. Ospite di Barbara D’Urso ha parlato dei suoi amori, quelli del passato e del presente, prendendo una decisione

Per tutto il suo percorso al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è stata accompagnata da un fantasma. Quello dell’ex marito, Andrea Roncato, che è personaggio pubblico molto più conosciuto del suo attuale compagno Simone Gianlorenzi. Una storia che era già conosciuta, ma non in tutti i particolari. Ora che sappiamo tutto, arriva anche la decisione ufficiale della showgirl romana.

Ospite di Barbara d’Urso dopo il Grande Fratello Vip, Stefania è tornata a parlare del suo ex più famoso. Ora che è uscita dalla Casa più spiata d’Italia ha potuto ascoltare bene tutto quello che l’attore romagnolo aveva raccontato sul loro rapporto e soprattutto le accuse che le aveva lanciato senza un confronto diretto.

A gennaio Andrea Roncato sembrava voler inaugurare una nuova era dopo anni di silenzi e di lontananza. Ma aveva anche spiegato di non volersi prendere tutte le colpe, soprattutto quelle che non pensava di avere. Poi con alcuni tweet aveva affondato il colpo, perché non voleva che fosse attaccata la sua seconda moglie: “Mi dicono che sono invidioso della carriera di Stefania: ho fatto quasi 67 film e 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”.

Direttamente dal #GFVIP, Stefania Orlando entra trionfalmente nello studio di #noneladurso! pic.twitter.com/jVqtNpSAqo — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 7, 2021

Stefania Orlando ha preso una decisione: la sua famiglia è una sola e non torna indietro

Parole che hanno colto nel segno, ma soprattutto hanno fatto infuriare Stefania Orlando. impossibilitata a replicare subito. L’ha fatto adesso, insieme al marito Simone e il cagnolino Margot presenti con lei da Barbarella. Prima ha spiegato le lacrime quando Roncato è passato a trovarla al GF Vip sempre a gennaio: stare senza i suoi affetti era dura, quella era stata una presenza rassicurante nonostante il passato.

Ma quegli attacchi li giudica gratuiti e immotivati: “Sono stupita, quell’Andrea che conoscevo io non era così. Sicuramente non entrerò più nel merito della questione, avevo solo un po’ di nostalgia del fatto che quando ci siamo lasciati eravamo in ottimi rapporti”. E da qui la decisione ufficiale: “Penso che sia arrivato il momento di dare un taglio al passato da parte mia. Non lo nominerò mai più, non ne vale la pena. È veramente triste quello che ha detto”.

La sua famiglia adesso è rappresentata da Simone e da Margot, oltre che dai suoi genitori ultra ottantenni. Ma c’è anche suo fratello Gianni con il quale i rapporti sono freddi da anni. L’uomo si era lamentato con una lettera a DiPiù, spiegando che probabilmente non c’era spazio nel cuore di Stefania per lui. La Orlando ha spiegato che non sono cresciuti insieme e le distanza non sono mai state colmate. Ma negli ultimi giorni si sono parlati per telefono e presto recupereranno il tempo perduto.