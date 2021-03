Sardegna, adottato un nuovo sistema di controllo anti-Covid ad Olbia

E’ stata firmata nei giorni scorsi un’ordinanza dal Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, la quale prevede un nuovo sistema di controlli sanitari per chi sbarca in Sardegna, al fine di evitare una nuova diffusione dei contagi sull’isola attualmente collocata in zona bianca.

I controlli con il nuovo sistema sono cominciati questa mattina a partire dalle ore 6.30 nel porto di Olbia dove sono sbarcate 600 persone circa. Tre le navi, due delle quali erano provenienti da Livorno e una da Civitavecchia. Ad accogliere i viaggiatori gli operatori di Ats, la protezione civile, la Capitaneria di porto e le FFOO.

Un nuovo sistema di controllo per prevenire la diffusione dei contagi adottato anche all’aeroporto di Olbia

A sbarcare questa mattina tra le 6.30 e le 7.30 nel porto di Olbia in Sardegna circa 600 persone, sottoposte ad un nuovo sistema di controllo al fine di evitare nuovamente la diffusione del virus sull’isola che attualmente risulta essere l’unica Regione collocata in zona bianca.

Un sistema approvato dai viaggiatori che lo hanno ritenuto efficace al fine di contrastare il virus. Inoltre tale iniziativa sarà adottata anche all’aeroporto di Olbia dove l’allestimento delle aree test Covid è terminato in queste ore. Quest’ultimo sarà attivo con il primo volo in arrivo proprio oggi, lunedì 8 marzo, a seguito dell’Ordinanza n.5 del 5 marzo 2021.

“La Sardegna, prima e attualmente unica regione a essere stata classifica in zona bianca, ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio”, lo ha detto il Governatore Christian Solinas.