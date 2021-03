Meteo, tornano piogge e temporali: un ciclone apre la settimana

Il meteo di questa settimana vedrà il ritorno di piogge e temporali. A causare tutto ciò ci penseraà un nuovo ciclone in circolazione sulla penisola.

Il forte ciclone proveniente dalle Isole Baleari è finalmente arrivato sulla nostra penisola, portandosi con se un carico di piogge e temporali che andranno a caratterizzare le condizioni meteo di questa settimana. Infatti già dalle prime ore del mattino avremo piogge sparse su i settori orientali della Sardegna, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise fino ai comparti più settentrionali della Campania. Proprio su quest’ultima regione avremo precipitazioni anche forti che caratterizzeranno la giornata.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Romano (Pd) a iNews24: “Da Zingaretti parole eccessivamente severe. Io non mi vergogno di essere iscritto al Pd”

Continua a peggiorare il tempo soprattutto nelle zone centrali della penisola, con una situazione del tutto instabile sulla Sardegna dove le pioggge si alterneranno ai temporali. Nuove precipitazioni anche sul Lazio e sulle zone interne del settore. Mentre invece il tempo risulterà più asciutto al Nord Italia, con il ciclone che farà fatica ad arrivare sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio la situazione meteo italiana.

Meteo, arrivano piogge e temporali: arriva il ciclone delle Baleari

Come abbiamo ampiamente anticipato avremo un lunedì segnato dalle piogge, che darà il via ad una settimana del tutto instabile sulla nostra penisola. Le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio, fatta eccezione per le regioni settentrionali. Mentre al Centro ed al Sud troveremo anche diversi temporali. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo prevalentemente soleggiato, in netta contro-tendenza rispetto al resto del paese. In serata vedremo un primo aumento di nubi sul settore, specialmente a ridosso delle vette alpine, ma queste non porteranno precipitazioni. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Principe Filippo, Harry richiamato in patria: sospetto terribile

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo la situazione più critica di tutta la penisola. Qui le piogge dilagheranno, colpendo soprattutto Umbria, Lazio e Toscana. Tempo migliore sulle regioni adriatiche, dove i cieli saranno comunque grigi. Le temperature risulteranno in ulteriore calo, con valori termici tra i 10 ed i 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cieli nuvolosi e prime piogge al mattino pronte a colpire il settore. Infatti le regioni più colpite da questo ciclone saranno Campania, Molise, alta Puglia e nord Lucania. Giornata più soleggiata in Sicilia, dove il clima risulterà soleggiato e asciutto. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime tra i 13 ed i 18 gradi.