Inter-Atalanta, streaming gratis: dove vedere il ‘monday night’ di Serie A

Manca poco all’inizio della sfida del monday night tra Inter ed Atalanta. Andiamo a vedere dove seguire il match del San Siro in diretta e streaming gratis.

La 26esima giornata di Serie A si chiuderà con la sfida dello Stadio San Siro tra Inter ed Atalanta, con la formazione di Antonio Conte che deve trovare la vittoria per riportarsi a sei lunghezze dal Milan, secondo in classifica. Sfida importantissima anche per la “Bergamasca“, che con una vittoria si riporterebbe quarta in classifica, attualmente scavalcata dalla Roma. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa dell’Inter. I ragazzi di Antonio Conte voglio avvicinare lo scudetto, il 19esimo della loro storia e che manca dalla stagione 2009-2010. Ma i nerazzurri stanno vivendo un periodo di grandissima forma e viene da sei vittorie consecutive, che gli hanno permesso di allungare sulle avversarie. Inoltre stasera il tecnico salentino avrà a disposizione la rosa al completo, un’arma in più per la lotta ai tre punti.

Dall’altra parte troviamo la spettacolare Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche gli orobici stanno vivendo un periodo di grandissima forma, con un pareggio e quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque gare disputate. Il tecnico bergamasco cerca così di confermarsi come ammazza-grandi, anche per allontanare la Roma che ha temporaneamente occupato il quarto posto in classifica. Contro l’Inter gli unici assenti saranno i due olandesi Hateboer e Lammers.

Inter-Atalanta, streaming gratis: Sky o DAZN?

Tutto pronto per l’ultimo match della 26esima giornata di Serie A tra Inter e Atalanta. La partita si giocherà sul palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza e sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.