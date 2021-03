GF Vip, gelo totale dietro le quinte: amicizia finita nel backstage

Erano due grandissimi amici, ma poi un’incomprensione li ha portati ad allontanarsi sempre più. Nel backstage di Verissimo la loro amicizia è finita completamente.

Il vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi e la fidanzata di Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi, sono stati nuovamente protagonisti di un momento che non è passato inosservato. I due influencer, così come gli altri finalisti del programma condotto da Alfonso Signorini, sabato scorso sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, ed è nel backstage di questo programma che c’è stato un altro episodio di gelo siderale tra i due ex amici.

GF Vip, gelo totale dietro le quinte: amicizia infranta nel backstage

Come detto nel paragrafo precedente, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, ex amici per la pelle, si sono rivisti, dopo l’esperienza nella Casa, dietro le quinte del programma condotto da Silvia Toffanin. L’incontro non è affatto servito ad appianare le loro incomprensioni e l’esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite a Ogni Mattina, ha rivelato alcuni retroscena dell’incontro.

Santo Pirrotta al programma condotto da Adriana Volpe, ha raccontato un aneddoto relativo all’ultima puntata di Verissimo. “Giulia Salemi ha tentato di salutare Tommaso Zorzi. Lui si è girato dall’altra parte ed è scappato via come un gatto in tangenziale: non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”.