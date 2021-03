Covid-19, bollettino 8 marzo: 13.902 contagi e 318 morti

Covid-19, il bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia è stato reso noto dalla Protezione Civile

La Protezione Civile, come di consueto, ha pochi minuti fa rilasciato il bollettino riguardante l’andamento dell’epidemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore. I contagi sono stati 13.902, su 184.684 tamponi effettuati. I morti, purtroppo, 318, mentre 13.893 i guariti. In aumento dello 0,1% il tasso di positività, ora pari al 7,5%. In aumento terapie intensive (+95) e ricoveri (+687). 5.417.678 le dosi di vaccino somministrate in totale.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, Ue: “Da AstraZeneca meno del 10% delle dosi pattuite”

Covid-19, lockdown nazionale: le ipotesi al vaglio del governo

In queste ore si parla tanto di un lockdown nazionale. Certo è che il governo sia al lavoro per studiare una mossa decisa a fronte della continua risalita della curva epidemica. Nel dettaglio, la nuova ipotesi è quella di una super zona rossa, consistente in un nuovo lockdown nazionale con una durata di tre settimane per vaccinare il numero più ampio di persone e vedere calare la curva.

LEGGI ANCHE—> George Floyd, al via oggi il processo per l’agente: Minneapolis blindata

Si riflette anche su un rafforzamento delle misure e una possibile nuova stretta a partire già dal prossimo weekend. Un’altra possibilità infatti è quella di anticipare il coprifuoco di ulteriori 2-3 ore rispetto alle 22 o anche di indire il lockdown solo per i weekend. Altra ipotesi invece è la chiusura dei negozi nei zone dove sono chiuse le scuole per evitare assembramenti.