Consumi in Italia, gli effetti della pandemia in Italia sono pesantissimi sui conti di aziende e lavoratori. Il Paese è tornato indietro di 24 anni

Quasi 140 miliardi persi in dodici mesi. Uno degli effetti più devastanti sull’economia nazionale provocato dalla pandemia in Italia che è andata ad aggravare in una situazione generale già non ottimale. I conti sono stati presentati in uno studio commissionato da Confesercenti e fotografano una situazione dalla quale nella fase attuale è difficile uscire senza ulteriori danni.

I conti dicono che l’Italia ha fatto un salto indietro di quasi cinque lustri. In dodici mesi, dal marzo 2020 al marzo 2021, i consumi in Italia sono calati di 137 miliardi di euro (36 miliardi solo per la mancanza di turisti dalla scorsa primavera in poi). Spese paragonabili a quelle del 1997 e che hanno fatto sfumare 83 miliardi di euro del Pil. Ma sono anche costati la perdita del lavoro per 262mila lavoratori autonomi.

Solo l’inizio di una profonda crisi, ché almeno per i prossimi mesi sarà difficile uscire senza ulteriori danni. Per questo, Confesercenti calcola che ci siano almeno 450mila imprese del commercio a rischio chiusura da qui alla fine del 2021, con un rischio potenziale per altri 2 milioni di posti di lavoro. Per questo l’associazione di categoria chiede interventi immediati e adeguati da parte del governo, non solo ristori ma sostegni economici veri e propri

Un allarme condiviso da Confcommercio che ha fatto i conti in tasca alle imprese coinvolte. I settori del commercio, somministrazione e turismo che sono tra i più colpiti dalla crisi, nel solo 2020 hanno fatto registrare un calo di 192mila indipendenti. Non va meglio nelle attività culturali e ricreative, calate di 13mila unità.

Ma, conti alla mano, la spesa in alberghi e ristoranti è quella che ha subito la contrazione più evidente con -46 miliardi di euro seguiti da quella per i trasporti con -28,2 miliardi. Male anche i consumi culturali e ricreativi (-17,3 miliardi) e quelli legati alla moda (-13,1 miliardi).

Questo ha significato anche un taglio delle buste paga pari a 8,7 miliardi di euro, come certifica la Uil in un altro studio. A guidare questa classifica la Lombardia con 2,2 miliardi di euro in meno seguita da Veneto (964 milioni di euro), Emilia Romagna (840 milioni di euro) e Piemonte (745 milioni). Inoltre nel 2020 sono state autorizzate 4,3 miliardi di ore di cassa integrazione (cifra record rispetto al passato.