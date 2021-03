Cashback, novità in arrivo: presto non si potrà più fare

Cashback, arrivano conferme: nuova limitazione in arrivo. C’è un’abitudine che presto non si potrà più fare.

Sono al vaglio una serie di misure sul fronte cashback per migliorare la misura e nel frattempo tagliare fuori tutti i furbetti che hanno finora inquinato la competizione. Il tutto con una sola grande certezza alla base: il concorso non sarà cancellato. Almeno non per questo semestre come qualcuno temeva. Ad annunciarlo, pochi giorni fa, è stata direttamente la vicemnistra dell’Economia Laura Castelli garantendo sul futuro dell’iniziativa anti-evasione fiscale.

Cashback, nuovo paletto in arrivo

Apportare delle modifiche, tuttavia, appare necessario in virtù delle tante polemiche e delle varie falle individuate nel sistema. La situazione è sfuggita di mano da quando all’esperimento natalizio del cashback da 150€ vi si è aggiunto anche il maxi premio di 1.500€ del super cashback, un’opportunità che ha fatto parecchio gola a tutti e che ha spinto parecchi ad agire in maniera completamente scorretta pur di scalare la classifica.

Così ecco la svolta. Oltre ai controlli in corso di PagoPa per individuare e squalificare tutte le volpi, saranno introdotte nelle prossime settimane anche una serie di novità per fronteggiare gli abusi in tal senso. Una di queste sarebbe l’inserimento di una soglia minima di spesa, sotto la quale l’operazione non verrebbe conteggiata. Un metodo semplice ma efficace per non dilazionare le operazioni a più non posso, come i rifornimenti a suon di 50 centesimi alla volta.