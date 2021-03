Calciomercato Milan, clamoroso Ibrahimovic: annuncio in diretta

Calciomercato Milan, annuncio in diretta di Ibrahimovic sul futuro. Ecco cosa ha dichiarato lo svedese.

Zlatan Ibrahimovic esce allo scoperto: c’è ancora il Milan nel suo futuro. Almeno da parte sua. Il fuoriclasse svedese, fresco della partecipazione a Sanremo dove non è passato di certi inosservato, è intervenuto ieri sera negli studi di ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fabio. Una chiacchierata a 360°, da quel ragazzino che anni fa iniziò a muovere i primi passi nel mondo del calcio passando per il festival e appunto il suo futuro calcistico.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic allo scoperto

Così quando gli viene chiesto del Diavolo, rispetto a chi si aspettava una risposa in merito al ritiro, arriva un’apertura importante per il suo prosieguo in rossonero con tanto di dichiarazione d’amore: “Mi sento un leader qui e questa squadra è l’unica, tra tutte, dove mi sono emozionato davvero. Voglio insegnare ancora tanto e fare da guida. Per quanto riguarda il rinnovo, vediamo. Ma se Maldini vuole io ci sono”.