Calciomercato Inter, Lukaku in cima ai desideri del top club: i tifosi tremano

Calciomercato Inter | Romelu Lukaku continua ad essere in cima ai desideri del top club pronto ad offrire oltre 100 milioni per averlo

Secondo quanto scritto da The Athletic, il Manchester City starebbe insistendo per acquistare Romelu Lukaku in estate. Il tecnico Guardiola vuole assolutamente una punta da contropiede e l’avrebbe identificata nel belga. L’Inter non si vuole privare del suo leader e bomber, ma per una cifra intorno ai 100 milioni di euro potrebbe fortemente traballare. Cedere un gioiello per i nerazzurri significherebbe anche dare una boccata d’ossigeno alle casse che attualmente sono quasi vuote.

Calciomercato Inter, Conte ha già la lista dei desideri: c’è Ilicic

Il tecnico Antonio Conte avrebbe già una lista di desideri in vista della prossima stagione che, soprattutto in caso di vittoria dello Scudetto, potrete tirar fuori per permettere alla dirigenza di accontentarlo. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il tecnico leccese sarebbe interessato a Josip Ilicic dell’Atalanta. Lo sloveno è il punto di riferimento degli orobici dopo l’addio di Gomez, ma un’offerta da circa 15 milioni potrebbe portare Percassi a cederlo per dar spazio alle nuove leve.

L’Inter dall’Atalanta potrebbe anche provare a prendere Gollini per affidargli l’eredità di Handanovic e Gosens per consegnargli le redini della fascia sinistra. Questi due investimenti porterebbero via una sessantina di milioni.

Il problema principale resta la porta dato che Handanovic va verso i 38 anni. A tal proposito, Marotta ha già una lista ricca di portieri della nostra Serie A tra quelli a cui poter affidare i guanti del futuro. Da Perin del Genoa a Silvestri del Verona, passando per i più accreditati Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese.