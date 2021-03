Sanremo 2021, i vincitori della 71° edizione sono i Måneskin

Sanremo 2021 è giunto al termine con la vittoria dei Måneskin. Dopo 5 giorni intensissimi è stata stilata la classifica finale

Dopo aver stilato la consueta classifica dal 26° al 4° posto, sono rimasti in tre votati dal pubblico. Maneskin con “Zitti e buoni”, Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” e Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”. Alla fine del nuovo giro di votazioni, a vincere la 71° edizione del Festival di Sanremo sono i Måneskin. Il voto è stato decretato al 33% dalla giuria demoscopica, 33% dalla sala stampa ed al 34% dal televoto che è partito ad inizio serata.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2021, finalissima nuove proposte: chi è il vincitore



Sono stati assegnati, inoltre, il Premio della Critica assegnato dalla Sala Stampa a Willie Peyote con la canzone Mai dire mai (La Locura), il Premio Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa a Colapesce e Di Martino con la canzone Musica Leggerissima. In fine, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato dalla commissione musicale a Madame con la canzone Voce ed il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale è stato assegnato dall’orchestra del Festival ad Ermal Meta con la canzone Un milione di cose da dirti.

I premi speciali di #Sanremo2021 Pubblicato da Festival di Sanremo su Sabato 6 marzo 2021

Sanremo 2021, l’intera classifica della 71° edizione