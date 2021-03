La settantunesima edizione del Festival di Sanremo ha visto trionfare i Maneskin. Questa edizione però resterà nella storia anche per un altro episodio.

L’edizione 2021 del Festival di Sanremo resterà nella storia non solo per il periodo storico in cui si è tenuto lo spettacolo. Bensì anche per una caduta durante l’esibizione da parte di Superman. Tra gli ultimi cantanti a esibirsi sul palco dell’Ariston c’è stato Max Gazzè con il Farmacista.

L’artista 53enne dopo essersi esibito nei panni di Leonardo Da Vinci, nella serata conclusiva ha deciso di vestirsi da supereroe: da Superman. Completo nero e occhiali da vista come il noto protagonista del celebre fumetto e film, Clark Kent, e sotto la camicia maglietta da Superman.

Sanremo 2021, artista scivola durante l’esibizione: che gaffe! – VIDEO

Max Gazzè si è reso protagonista di una performance il cui video è diventato virale sul web. Come abbiamo già detto in precedenza, Gazzè è salito sul palco dell’Ariston con un completo nero e occhiali da vista come Clark Kent e sotto la camicia maglietta da Superman.

Tutto molto bello e tutto scenico fino a quando il cantante si è lanciato verso le poltrone vuote dell’Ariston. Il 53enne voleva semplicemente fingere un volo alla Superman, ma qualcosa è andato storto. Max è inciampato tra le poltrone perdendo per un attimo il filo della canzone. Dopo la performance ha ammesso col sorriso ad Amadeus di essere caduto.