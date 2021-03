Rosalinda Cannavò, sconvolgente confessione: che dolore per i fan

L’attrice Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad una confessione che ha totalmente sconvolto i suoi fan

Rosalinda Cannavò è stata ospite di Verissimo nel corso della puntata di ieri, sabato 6 marzo, dove si è lasciata andare a confessioni alquanto sconvolgenti. In merito all’amore con Zenga, ha ammesso di sentirsi “libera e leggera”. Poi ha continuato: “Mai avrei pensato che potesse succedermi tutto questo. Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice”. La frequentazione tra i due sta continuando anche al di fuori della casa. “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”, ha rivelato.

Il momento più triste dell’intervista è stato quello in cui l’attrice è tornata a parlare della violenza subita quando aveva 12 anni: “Non avevo mai parlato di questa cosa prima del Grande Fratello. Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi. Spero che il mio racconto abbia potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di violenze. All’epoca ho commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”.

Sulla finta storia con Gabriel Garko, emersa nella prima parte del Gf Vip, ha detto: “Mi porto dietro delle esperienze pesantissime che mi hanno fatto cadere nell’anoressia. Il peso di quelle menzogne mi ha fatto soffrire: in quel momento volevo morire”.

Rosalinda Cannavò commenta l’amicizia con Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha parlato anche dell’amicizia con Dayane Mello che negli ultimi tempi si è pesantemente incrinata: “Il bene che le voglio non è cambiato, sono solo delusa per le parole che mi ha detto. Mi ha ferito molto. La nomination invece è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Ho messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del gioco, per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarci e sono certa che riusciremo a ritrovare la nostra amicizia”.