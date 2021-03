Principe Filippo, Harry richiamato in patria: sospetto terribile

Principe Filippo, scatta l’allarme dal Regno Unito: il nipote Harry è stato richiamato d’urgenza in patria. Circola una terribile voce.

Clamorosa notizia dal Regno Unito: il principe Harry, il duca di Sussex volato da mesi negli Stati Uniti insieme alla sua Meghan, sarebbe stato richiamato d’urgenza in patria in queste ore. Lo rivela il magazine “The Royal Observer”. Secondo quanto riferisce lo stesso, il motivo di quest’impellenza sarebbe l’ultimissimo saluto al principe Filippo. Il nonno, marito della Regina Elisabetta, sarebbe infatti ricoverato in gravissime condizioni dopo il ricovero di qualche settimana fa.

Principe Filippo in fin di vita? L’indiscrezione dal Regno Unito

La coppia reale, intanto, è attesa stasera alle 20.00 americane (ovvero le 2 di notte in Italia, ndr) ai microfoni della Cbs per una super intervista che fa rumore ancor prima di iniziare. Anche perché i costi per la suddetta sarebbero stati esorbitanti come svela il Wall Street Journal: 5.8 milioni di euro, il tutto per una chiacchierata aperta della giornalista Oprah Winfrey con i due ‘ribelli’. A questo punto c’è da chiedersi anche cosa succederà nelle prossime ore, se l’appuntamento innanzitutto sarà confermato o meno.