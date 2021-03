Fabio Fazio, conduzione in smart working: il motivo – VIDEO

Conduzione in smart working per il conduttore di Rai 3, Fabio Fazio, che questa sera si è collegato in diretta con il suo programma

Ampio spazio a Lucina Litizzetto che ha fatto da padrona di casa nella puntata di oggi, domenica 7 marzo, di “Che tempo che fa”. Il conduttore Fabio Fazio oggi collegato con la trasmissione ha dunque lavorato in smart working.

La sua assenza in studio è legata ad un intervento delicato al quale si è sottoposto nei giorni scorsi. Nulla a che fare quindi con il Covid-19, sembrerebbe infatti che il noto conduttore di Rai 3 ha subito un intervento alla trachea. Per lo stesso motivo l’appuntamento della settimana scorsa con il seguitissimo programma non è andato in onda.

Dunque nonostante la diretta della trasmissione sia avvenuta in modalità del tutto straordinaria, non sono mancati i consueti simpatici siparietti e battibecchi tra il conduttore e la simpaticissima Luciana Littizzetto. Difatti Fazio ha risposto a tono alle provocazioni della comica, dicendole che il medico gli ha prescritto di stare 15 giorni lontano da lei. Fazio ha inoltre aggiunto che l’intervento è stato abbastanza delicato ma per fortuna lo spavento è passato. “Quando si va a toccare la gola e la trachea bisogna stare attenti”, ha dichiarato il conduttore.

Ma chi sono stati gli ospiti di questa particolare puntata di “Che tempo che fa”?

"Una volta ho messo Gattuso a testa giù in un bidone…"@Ibra_official a #CTCF da @fabfazio 😂 pic.twitter.com/KgHhbkF7ld — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 7, 2021

Tra gli ospiti di questa particolare puntata di “Che tempo che fa” andata in onda questa sera, domenica 7 marzo, il calciatore Zlatan Ibrahimovic che abbiamo visto nelle vesti di co-conduttore al Festival di Sanremo 2021.

Fazio e Zlatan hanno raccontato un episodio divertente tra il calciatore ed il suo collega Gattuso. “Una volta ho messo Gattuso a testa giù in un bidone…”, ha detto il calciatore, raccontando poi una telefonata fatta con lo stesso nella giornata di ieri per farsi inviare un videomessaggio di auguri di compleanno per suo figlio: “Gli ho detto devi mandare un messaggio a mio figlio che sei il preferito, altrimenti vengo io a Napoli e te lo faccio fare!”.

Tra gli altri ospiti di Fabio Fazio e della Littizzetto, Franco Locatelli, Concita De Gregorio, Antonella Clerici e Massimo Giannini. Per quanto riguarda invece il rientro del conduttore negli studi del seguitissimo programma sembrerebbe che Fazio potrebbe ritornare ad occupare la sua scrivania il prossimo 21 marzo.