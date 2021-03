Domenica In, lite in diretta tra Mara Venier e la sorella di Sgarbi – VIDEO

Domenica In, la puntata con tutti i protagonisti del Festival di Sanremo caratterizzata anche da una lite tra Mara Venier ed Elisabetta Sgarbi

Potevamo congedare il Festival di Sanremo 2021 senza una bella polemica finale? certo che no e infatti puntuale è arrivata nel contesto meno atteso. Perché come sempre la puntata di ‘Domenica In‘ post Festival è stata dedicata a tutti i protagonisti dell’Ariston. tutto, ma in realtà mancava qualcuno che non l’ha presa benissimo.

Gli Extraliscio e Davide Toffolo infatti oggi non lo abbiamo visto ma c’è anche una spiegazione che ha innescato la polemica per bocca della loro produttrice, Elisabetta Sgarbi. “Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione. Lo fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo”.

Secondo lei sarebbe stato sufficiente far parlare e cantare meno tutti e ci sarebbe stato posto pure per loro. La sorella di Vittorio Sgarbi la giudica una totale mancanza di rispetto. parole arrivate alle orecchie di Mara Venier che le ha risposto in diretta fornendo anche una spiegazione. Prima ha spiegato di non conoscerla e di non avere quel piacere, Poi l’affondo: “Qui non è stato mandato via nessuno. Forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per Papa Francesco. Abbiamo cominciato il programma in ritardo perché c’era la diretta. Prima di insultare i miei autori e la sottoscritta, si informi bene. Le avranno detto di tornare in studio a Domenica In. Si dia una calmata…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festival di Sanremo, spunta un nome clamoroso per il 2022: le novità

Sanremo, la conytrpreplica di Elisabetta Sgarbi. Ma intanto gli Extraliscio sono piaciuti



Finita lì? No, perché poco dopo è arrivata pure la controreplica della Sgarbi. “La signora Mara Venier in diretta su Rai 1 mi accusa di non avere rispetto di Papa Francesco. Non so da dove abbia avuto notizia di questa mia mancanza. Il gruppo Extraliscio è stato invitato e mandato via. E io ho espresso il mio disappunto e ho chiesto lumi sul criterio di esclusione dei cantanti, senza successo. Ho fatto ciò senza offendere nessuno, tanto meno il Papa”.

Il gruppo intanto si gode il successo di Sanremo. Sono arrivato dodicesimo, a metà classifica, mettendo alle spalle anche rivali accreditati per il podio. Hanno fatto ballare tutti nella serata delle cover con il ‘Medley Rosamunda‘ (‘Romagna mia’, ‘Casatchok’ e ‘Rosamunda’) che è anche nel loro nuovo album ‘È bello perdersi’.

Ma non è tutto. Elisabetta Sgarbi ha anche realizzato il documentario ‘Extraliscio. Punk da balera’ presentato in anteprima alla Mostra di Venezia: nei prossimo giorni arriverà anche a Berlino ed è candidato ai Nastri d’argento prima di arrivare al cinema, distribuito da Nexo.