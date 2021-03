Covid-19, bollettino del 7 aprile: 20.765 contagiati e 207 deceduti 

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico di domenica 7 aprile. Scendono rispetto a ieri vittime e positivi ma ci sono ancora cattivi segnali.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Arrivano buone notizie in Italia, sperando che non si tratti dell’ennesimo falso allarme con un’illusione che svanisce già all’indomani. Si registrano infatti miglioramenti sia per i positivi che per i deceduti, con numeri al ribasso rispetto a ieri e non solo.

Covid-19, bollettino di domenica 7 marzo 2021

• 20.765 contagiati

• 207 morti

• 13.467 guariti

+34 terapie intensive | +443 ricoveri

271.336 tamponi

Tasso di positività: 7,7% (+1,0%)

5.359.590 dosi di vaccino somministrate in totale

Sono infatti 20.765 i nuovi contagiati delle ultime 24 ore: meno dei 23.641 di ieri e dei 24.036 dell’altro giorno ancora. Bisogna tornare allo scorso 2 aprile per trovare un dato più basso: all’epoca, furono 17.083 i positivi. Per quanto riguarda invece i deceduti, sono 207 le nuove vittime: meno delle 307 di ieri e anche delle 297 del giorno precedente ancora.

Le buone notizie giungono anche dai 13.467 guariti aggiuntivi che si registrano quest’oggi, anche e la quota di +443 ricoveri spaventa così come le +34 relativo alle terapie intensive. Il tasso di positività anche aumenta: +1.0% dopo essersi assestato sul 7.7%.