Covid-19, due ospiti di ‘Domenica In’ finiscono in isolamento 

Covid-19, massima precauzione negli studi di ‘Domenica In’. Due ospiti sono finiti in isolamento. Ecco perché.

Allarme negli studi di ‘Domenica In’ per lo speciale su Sanremo 2021. Due degli ospiti attesi quest’oggi per commentare il festival sono stati posti infatti in isolamento. Si tratta di Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia, col primo entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 dopo aver anche accompagnato l’altro all’Ariston.

Covid-19, due ospiti di ‘Domenica In’ in isolamento

Si tratta tuttavia di una misura più precauzionale che altro, poiché entrambi sono risultati negativi al test. Perché si sa: la prudenza di questi tempi non è mai troppa. Così l’emittente ha chiesto a entrambi di restare in quarantena per sicurezza in attesa di un nuovo esame molecolare nelle prossime ore.

Leggi anche —-> Sanremo 2021, Codacons ancora contro Fedez: il motivo

Non mancheranno tuttavia altri ospiti d’eccezione. Per il programma pomeridiano sono attesi infatti Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Roberto Poletti, Francesca Barra, Claudio Santamaria e Irama in collegamento da Milano. Nonostante un’edizione dedicata all’evento musicale, ci sarà comunque anche un’ampia parentesi d’attualità con focus sul coronavirus. Per tale argomento è atteso in diretta anche il professore Matteo Bassetti.