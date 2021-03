Il doodle di Google di oggi è dedicato a Masako Katsura, soprannominata la regina del biliardo: scopriamo chi era

Il doodle di Google di oggi è dedicato a Masako Katsura ma probabilmente, se non siete appassionati del biliardo, non la conoscete. Katsura nasce a Tokyo nel 1913 e si fa conoscere per essere la prima donna a competere per un titolo internazionale di biliardo il 7 marzo del 1952, esattamente 69 anni fa. La donna è stata soprannominata ‘regina del biliardo’ ma anche ‘first lady del biliardo’.

La storia di Masako Katsura

Masako Katsura a 12 anni giocava a biliardo nella sala giochi di suo cognato ed a 15 era già campionessa giapponese femminile di tre palle (variante della carambola). A 19 anni, invece, dominava i tornei maschili.

Welker Cochran, otto volte campione del mondo, ne parlava così: “Era una semplice sbandata, alta un metro e mezzo e pesante 43 kg. Ma che giocatrice fenomenale. Era minuta, educata, precisa, femminile, affascinante, modesta, incantevole e una macchina da punteggio come nessun altro”.

Fu lo stesso Cochran ad organizzare il torneo mondiale di biliardo nel 1952 dove Katsura finì settima, ma impressionò tutti.