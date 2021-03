Cashback, scalare la classifica senza uscire: nuova assurda furbata 

Cashback, nuovo clamoroso escamotage: ecco come tantissimi furbetti scalano la classifica senza uscire di casa.

Scalare la classifica direttamente dal divano, comodamente, senza né uscire da casa né impegnarsi in alcun modo concreto. E’ questa l’ultimissima frontiera dei famosi furbetti, i quali – ormai da settimane – hanno trovato un nuovo e inedito modo per scalare la vetta e blindarsi sempre di più in cima in vista del super cashback. Questo, come ormai noto, consiste in un premio aggiuntivo e parallelo di 1.500€ che sarà distribuito ai primi 100.000 iscritti che raggiungeranno il maggior numero di transazioni da gennaio a giugno.

Leggi anche —-> Netflix, addio ad una serie amatissima: utenti increduli

Cashback, l’ultima frontiera dei furbetti

Ed è proprio questa situazione, con la cifra che ha fatto parecchio gola a tanti, che ha scatenato il caos con tantissimi escamotage pur di arrivare all’obiettivo estivo. Ciò ha comportato in particolare l’assalto notturno dei distributori di benzina, con tantissimi che hanno iniziato a fare pieni e rifornimenti a suon di 50 centesimi solo e unicamente per accumulare singole operazioni e ottenere un vantaggio su tutti gli altri concorrenti.

Leggi anche —-> WhatsApp, imminente ritorno: questo messaggio spaventa gli utenti

Per non parlare di chi ha iniziato a pagare anche pochissimi euro con carta, talvolta addirittura centesimi, o chi è arrivato a palesarsi nella stessa attività fino a cinque volte al giorno solo per il medesimo motivo. L’ultimissimo step, come dicevamo, ora è direttamente da casa. Il trucchetto è facile: si acquista un Pos senza partita iva, si associa un codice fiscale, e si inizia a strisciare o appoggiare magari attraverso un app per un pagamento. Ma anche loro potrebbero avere le ore contate considerando i controlli partiti che comporteranno squalifiche senza possibilità di replica.