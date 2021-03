Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, colpi di scena e due ospiti d’eccezione: ecco quello che accadrà nella puntata di questa sera.

Cresce l’attesa per la puntata di questa sera di ‘Live-Non è la d’Urso‘, che si preannuncia come sempre ricca di colpi di scena inaspettati. Tantissimi gli ospiti presenti in studio con la padrona di casa Barbara D’Urso che proverà a raccontare alcuni dei temi più caldi degli ultimi giorni, con diversi protagonisti d’eccezioni. Attenzione, soprattutto, a Nicola Zingaretti e Matteo Salvini che faranno anche il punto su quella che è la situazione attuale in Italia per quel che concerne l’emergenza Covid-19.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Principe Filippo, Harry richiamato in patria: sospetto terribile

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Domenica In, lite in diretta tra Mara Venier e la sorella di Sgarbi – VIDEO

Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, gli ospiti di questa sera

Nicola Zingaretti, dunque, rilascerà la prima intervista dopo le sue recenti dimissioni da segretario del Partito Democratico, mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, tratterà anche altri argomenti rilevanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Pd, Zingaretti si dimette: “Basta stillicidio, via per amore dell’Italia e del partito”

Appuntamento, dunque, su Canale 5 alle ore 21:15, con la puntata numero 23 di ‘Live-Non è la d’Urso’ che promette di riscuotere il solito enorme successo.