Sanremo, clamoroso annuncio di Amadeus: è ufficiale

Sanremo, clamoroso colpo di scena: Amadeus lo ha annunciato durante la conferenza di oggi. La decisione spiazza tutti e sul web la notizia fa già rumore.

Niente tripletta a Sanremo per Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’evento nostrano dallo scorso anno. Terminato questo biennio, non vi sarà un terzo anno alla guida dello spettacolo. Ad annunciarlo è lo stesso 58enne di Ravenna intervenuto in conferenza stampa: “Fare Sanremo è un motivo di orgoglio gioia e ringrazio la Rai per quest’opportunità, ma l’Ama Ter non ci sarà come già deciso da me e Fiorello prima che iniziassimo questa nuova avventura”.

Amadeus, l’annuncio: “Niente Sanremo il prossimo anno”

Amadeus non esclude un futuro ritorno all’Ariston, ma scarta la possibilità che possa esservi un filotto con tre anni di fila al timone: “Se un giorno la Rai mi rivorrà sarà una grandissima gioia, ma non ci sarà un terzo anno di seguito. Dopo due Sanremo così importanti possiamo già escluderlo. Ringrazio l’emittente per questa enorme opportunità, ma non vedo l’ora di tornare ai miei quiz, ai miei giochi e in generale alla mia normalità”.