Sanremo 2021, tutto pronto per la finale di questa sera: la scaletta

Giungerà al termine questa sera la kermesse sanremese. Tutto pronto per la finale ma vediamo quali saranno gli ospiti della serata

Tutto pronto per la finale di Sanremo 2021, dove questa sera si decreterà il vincitore della 71esima edizione. Dopo la quarta serata della kermesse con i concorrenti tornati in gara con i propri brani, la speciale performanc di Mahmood vincitore della 69esima edizione del Festival e la presenza di Barbara Palombelli nelle vesti di co-conduttrice, si giungerà questa sera al termine.

La kermesse sarà ancora guidata dal duo perfetto composto da Amadeus e Fiorello che vedranno salire ad esibirsi sul palco con i loro brani inediti tutti i 26 big in gara. Saranno tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi salirà sul palco dell’Ariston nella quinta ed ultima serata.

E' prevista per la finale di Sanremo 2021 una ricchissima scaletta. Tantissimi gli ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Ad accompagnare Amadeus e Fiorello nell'appuntamento di chiusura della kermesse vedremo la bellissima attrice Serena Rossi (di recente protagonista nella serie tv "Mina Settembre"), la giornalista Giovanna Botteri e l'attrice e cantante Tecla Insolia. Tra le ospiti era prevista al fianco di Amadeus e Fiorello anche Simona Ventura, purtroppo risultata positiva al Covid-19. A sorpresa questa sera con il vincitore del Festival 2017, Francesco Gabbani, duetterà la cantautrice Ornella Vanoni. Inoltre ancora una volta varcherà il palco dell'Ariston Achille Lauro pronto nuovamente a stupire il pubblico sanremese come ha già fatto nelle serate precedenti. Non mancherà la presenza del calciatore Zlatan Ibrahimovic già visto nelle precedenti serate di questa 71esima edizione del Festival. Ma in rappresentanza dello sport quest'anno il direttore artistico della kermesse, Amadeus, ha deciso di invitare lo sciatore Alberto Tomba e la nuotatrice Federica Pellegrini.

E’ prevista dunque una mega serata per la finale di questo insolito Festival di Sanremo a causa della pandemia da Covid-19. Come da regolamento, a differenza delle precedenti serate, non saranno la Giuria Demoscopica, la Sala Stampa e l’Orchestra a stabilire le preferenze ma direttamente il televoto. Le preferenze che i Big riceveranno attraverso quest’ultimo, faranno media con i voti delle serate precedenti per stabilire i primi tre big. Ma per decretare il vincitore assoluto si ripartirà da zero con la votazione.