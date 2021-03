Sanremo 2021, nuovo caso di positività al Festival: Amadeus trema

Sanremo 2021, nuovo caso di positività al Festival: il controllo effettuato questa mattina ha emesso un verdetto chiaro, è un problema



A pochi minuti dal via dell’attesissima finale di Sanremo 2021, l’atmosfera del Festival è scossa da un nuovo caso di Covid-19. Una ballerina che fa parte del corpo di ballo Rai ed è stata impegnate nelle prime serate a Sanremo è infatti risultata positiva al tampone e quindi messa in isolamento.

Il controllo è stato effettuato nella tarda mattinata di oggi, prima delle prove per le coreografie della puntata finale. Secondo quando è emerso, sarebbe comunque un caso isolato, mentre le altre ballerine che hanno lavorato con lei sono risultate negative. Ma in ogni caso la Asl le ha mese in isolamento.

Il timore era che involontariamente la ragazza, sul palco durante la sigla ‘Love Sanremo’, scritta da Rocco Tanica, potesse aver contagiato anche Amadeus e Fiorello. Invece come riferisce l’Adnkronos, tutti i controlli che i due hanno fatto da mercoledì a oggi compreso quello di stamattina sono negativi.

Sanremo, sei casi di positività dall’inizio del Festival: il caso più clamoroso è quello di Irama, negativo



Quello della ballerina risultata positiva nelle ultime ore a Sanremo è in effetti il sesto caso di Covid scoperto dalla Asl 1 di Imperia nella settimana del Festival tra gli addetti ai lavori. Il primo era stato un membro dell’orchestra un orchestrale Rai, poi una ballerina di Elodie e un tecnico di Radio Rai. Ma anche un giornalista del TgR Liguria e due collaboratori di Irama. Forse poco per parlare di un focolaio al Festival, ma in ogni caso nonostante tutte le precauzioni, la pandemia è arrivata anche in Riviera.

Particolarmente curioso il caso di Irama, che avrebbe dovuto esibirsi per terzo nella serata finale del Festival e invece la sua ancora una volta è stata una presenza virtuale. Tutti gli esami ai quali è stato sottoposto sono negativi, ma il contatto con due persone positive gli ha impedito da martedì scorso di varcare le porte dell’Ariston. E così oggi ha invitato tutti i suoi fans a supportarlo con i voti anche se gli è impedito di esibirsi.

Intervistato dal sito Today.it ha spiegato così come la sta vivendo: “Una sfortuna e sono contento sia stata proposta questa cosa. Non era scontata, perché nulla è scontato a questo mondo, però sono contento che ci sia stata un’intenzione buona. Sarebbe stata un’ingiustizia, Amadeus lo ha colto perfettamente e l’ha presa a cuore, questa è una cosa meravigliosa”.