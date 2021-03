Sanremo 2021, brutta sorpresa per Fiorello: “Ho avuto terrore” 

Sanremo 2021, Fiorello esce allo scoperto. Spiacevole situazione per il conduttore. “Ho avuto terrore”, ammette quest’oggi.

Spettacolare, fondamentale e unico nelle sue caratteristiche: Fiorello si dimostra un big anche in questa 71esima edizione del festival di Sanremo. La spalla che tutti i conduttori vorrebbero, bravo nei tempi, nei modi e capace di risolvere in diretta ogni minima eventuale difficoltà. Ma non mancano le ombre anche da parte sue dietro quell’eterno sorriso e quella perpetua voglia di ridere e far ridere.

Sanremo 2021, Fiorello si confessa

Ad ammetterlo è lo stesso 60enne catanese, intervistato quest’oggi dal Corriere della Sera, rivelando la non poca inquietudine per un festival in tempi di Covid-19. “Ho provato terrore per quelle poltrone vuote”, ammette infatti il diretto interessato. Di facciata sembra non aver accusato affatto il colpo, ma la realtà è tutt’altra. “Dopo un Sanremo in queste condizioni penso di poter fare qualunque cosa”, evidenzia infatti Fiorello.

Lo showman poi rende perfettamente l’idea attraverso una metafora: se già condurre uno spettacolo è duro come una nuotata, immaginate farla con pesi, ostacoli e senza nulla a cui appigliarsi: “E’ come nuotare nell’acqua dolce con due pesi alle caviglie, mentre normalmente qualunque spettacolo è come nuotare nel mare, con l’acqua salata che ti sostiene e con le pinne che fanno andare veloce”.