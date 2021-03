Regina Elisabetta, la Royal Family si allarga: due nuovi arrivi

Novità per la Regina Elisabetta e la Royal Family. Infatti i reali d’Inghilterra hanno dato il benvenuto a due nuovi arrivi: scopriamo chi sono.

Il ricovero del Principe Filippo non ha fermato l’entusiasmo di vivere della Regina Elisabetta, che dopo aver svolto tutti i doveri reali, come la videochiamata con il governo australiano, ha deciso di accogliere a Buckingham Palace due nuovi cani. Infatti alla corte di Elisabetta sono arrivati due corgi ed al momento non si sà nè il nome nè il sesso, inoltre resta ignota anche l’origine della donazione.

Una delle passioni della Regina è proprio quella dei cani. Infatti la reale d’Inghilterra ricevette il suo primo amico a quattro zampe il giorno del suo diciottesimo. Il nome scelteo in quell’occasione fu Susan, la storica prima corgi della futura regina. Inoltre l’arrivo di altri due cani servirà ad Elisabetta a passare questo periodo difficile. Infatti oltre alla pandemia da Covid-19, in Gran Bretagna c’è grande apprensione per il ricovero del Principe Filippo.

Regina Elisabetta, accolti altri due corgi: “E’ felicissima”

L’arrivo dei due corgi, infatti, ha sorpreso la Regina Elisabetta e da Buckingham Palace annunciano: “E’ felicissima“. Inoltre sempre una fonte interna ai Windsor afferma: “Sono con lei sono da un paio di settimane, ma si dice che siano adorabili e si sentano già casa nel castello“. I due cagnolini arrivano dopo la morte di Vulcan, l’ultimo dorgi, ossia un incrocio tra un bassotto ed un corgi. Inoltre i nuovi arrivati faranno compagnia a Candy, l’ultima cagnolina rimasta alla regina.

Una notizia inaspettata, visto che sei anni fa la Regina annunciò di non volere altri cani una volta che sarebbe morto l’ultimo dei trenta. Infatti la motivazione della scelta non era solo l’età, ma anche il rischio di inciampare. Inoltre una volta la regina stessa è stata morsa nel tentativo di sedare una rissa tra otto corgi. Nonostante tutti gli imprevisti, la Regina ha sempre detto di amare i suoi corgi, visto che spesso gli sono stati al fianco più di alcune persone. Così cresce l’attesa a Buckingham Palace per scoprire il nome dei due nuovi cagnolini.