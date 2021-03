Juventus-Lazio, streaming gratis: dove vedere l’anticipo di Serie A in diretta

Manca pochissimo al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Andiamo a vedere dove seguire la partita di Serie A in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match del sabato di Serie A tra Juventus e Lazio. La partita dell’Allianz Stadium è di fondamentale importanza sia per i bianconeri, ancora in corsa per lo scudetto, sia per la compagine laziale che non può perdere il treno per la zona Champions League. Inoltre in questi anni i biancocelesti sono stati un pò l’incubo dei bianconeri e proveranno ad imporsi nuovamente nella trasferta di Torino. Andiamo a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dalla Juventus di Andrea Pirlo che nell’ultima giornata di campionato è incappata in un nuovo pareggio, stavolta nella trasferta del Bentegodi contro il Verona. Ai bianconeri adesso non è concesso nessun errore, altrimenti l’Inter rischia di incrementare il vantaggio già in doppia cifra. Nel match casalingo del sabato sera, però, saranno tantissimi gli indisponibili. Infatti il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Bonucci, Chiellini, Bentancur, Cuadrado, Dybala ed il giovane Frabotta.

Dall’altra parte invece troviamo la Lazio, che martedì non è scesa in campo a causa dell’Asl di Torino, che ha bloccato la trasferta ai granata a causa dei contagi Covid. I biancocelesti così potranno affrontare la formazione juventina con maggiore freschezza, di certo un vantaggio in questo periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Inoltre contro Cristiano Ronaldo e compagni, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Manuel Lazzari, Radu e Luiz Felipe. Andiamo quindi a vedere dove seguire Juventus-Lazio in streaming gratis.

Juventus-Lazio, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Lazio. L’ultimo positicipo del sabato di Serie A, valido per la 26esima giornata di Serie A, andrà in onda sul palcoscenico dell’Allianz Stadium, terreno di gioco dei bianconeri. La partita sarà offerta in esclusiva dalla piattaforma di streaming tedesca, DAZN. Ad anticipare il match come sempre ci sarà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.