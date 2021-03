Guenda Goria rivela il suo dramma: “Ho scoperto da poco questa malattia”

Tramite un post sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del GF Vip Guenda Goria ha annunciato di avere una malattia

Tra i volti più amati della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip, c’è sicuramente Guenda Goria. Figlia di Maria Teresa Ruta, ha fatto parte del cast di Alfonso Signorini nella casa più spiata d’Italia. Poco fa, la showgirl ha fatto un annuncio shock tramite il suo profilo Instagram: ha una malattia di cui non ne sapeva nulla.

“Il mese di marzo è dedicato ad una malattia che ho scoperto da poco e con la quale sto combattendo: l’Endometriosi. Tengo a condividere con tutti voi questa mia battaglia perché ho scoperto che tantissime donne ci soffrono” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Si tratta di una patologia poco discussa e che spesso viene sottovalutata“.

Guenda Goria su Instagram: “Tenetevi sotto controllo!”

Con un post sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Guenda Goria ha annunciato di soffrire di Endometriosi. “Può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità e varie forme tumorali. Per diversi mesi ho avuto sintomi riconducibili alla patologia, ma li ho sottovalutati pensando si trattasse solamente di stress” ha continuato la figlia di Maria Teresa Ruta: “Poi ho scoperto tutto, e ho deciso di condividere con voi questa mia battaglia per sensibilizzare le donne“.

La Goria ha poi voluto lanciare un appello alle sue fan: “Voglio fare una raccomandazione a tutte le donne: tenetevi sempre sotto controllo e non sottovalutate nulla! Non dobbiamo vergognarci se sentiamo che qualcosa non va. Vi mando un forte abbraccio“.