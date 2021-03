Francesco Aquila, futuro in tv dopo Masterchef? Indiscrezione super

Dopo la vittoria di Masterchef 10, adesso lo chef Francesco Aquila pensa al futuro. Spunta una clamorosa indiscrezione che entusiasma i followers del cuoco.

Alla fine, come vi avevamo anticipato, ha vinto proprio lui la decima edizione di Masterchef. Stiamo parlando di Francesco Aquila, cuoco originario della Puglia, incoronato re del talent culinario internazionale. Dopo varie indiscrezioni ed indizi social, la puntata mandata in onda da Sky ha ripercorso la trionfale esperienza di Aquila, che adesso pensa già al futuro pronto a riservargli tantissime sorprese, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Masterchef Italia 10, spunta il vincitore: perché andrà a finire così

Infatti il cuoco ha annunciato già l’uscita del suo libro che si intitolerà “Aquila My Way” ed è in uscita il prossimo 11 marzo. Il libro non sarà composto solo da ricette, ma riserverà anche 115 pagine dedicate alla sua vita ed ai suoi compagni di viaggio. Infatti Francesco ai microfoni ha rivelato che ci saranno ringraziamenti alle persone che gli sono stati accanto e che lo hanno spronato durante l’esperienza di Masterchef. Andiamo quindi a vedere i piani per il futuro del fresco vincitore del talent in esclusiva su Sky.

Francesco Aquila, il futuro dopo Masterchef: la determinazione dello chef

Durante la sua ultima intervista, Francesco Aquila ha svelato gli ingredienti che lo hanno condotto alla vittoria del programma di Sky. Infatti stando alle parole del cuoco, solamente grazie ad una grande determinazione è riuscito a battere Irene e Antonio. In merito ha ricordato come la lontananza dalla figlia gli abbia trasmesso uno stimolo in più per prevalere sui concorrenti. L’unica cosa che dispiace ad Aquila è non aver avuto contatto con i giudici al termine della trasmissione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Morto Alberto Naponi, protagonista della terza edizione di Masterchef

Adesso però il cuoco di Bellaria pensa ad un futuro in televisione. Infatti non ha escluso la sua partecipazione a qualche programma di speciale. Masterchef, come sempre, offre una grandissima visibilità ai giovani chef italiani che hanno bisogno di un trampolino di lancio. Aquila infatti ha affermato che in televisione porterebbe il suo carattere sciolto e tranquillo, caratteristiche che gli permettono di non mostrarsi a disagio dinanzi alle telecamere. Inoltre lo chef non ha escluso nemmeno una partecipazione ad un reality show, come successe per Rachida, protagonista della terza edizione di Masterchef.