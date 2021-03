Domenica Live, decisione inattesa della D’Urso: pubblico sorpreso

Decisione inaspettata quella di Barbara D’Urso che ha sorpreso il pubblico di “Domenica Live”. Vediamo di cosa si tratta

A gran sorpresa anche quest’anno il programma “Domenica Live”, condotto da Barba D’Urso, ci riserva sorprese. Sembra infatti che il consueto appuntamento previsto per domani, domenica 7 marzo, non andrà in onda.

Il motivo risiederebbe nella scelta dell’amata conduttrice di non sfidare la tradizionale puntata speciale di “Domenica In” che va in onda dal Teatro Ariston di Sanremo post-Festival.

La D’Urso ha scelto di andare in onda con “Domenica Vintage”, ovvero, una raccolta speciale delle migliori interviste realizzate nel salotto di “Domenica Live”. L’amata conduttrice dunque cercherà nel suo piccolo di contrastare il seguitissimo appuntamento annuale con la Venier dal teatro Ariston.

Vediamo i dettagli della diretta di “Domenica In” da Sanremo

L’appuntamento con lo ‘speciale Sanremo’ della Venier andrà in onda a partire dalle ore 15.30, quindi con un’ora di ritardo rispetto all’appuntamento domenicale tradizionale. Ciò per consentire la trasmissione della Messa che il Papa celebrerà domani in Iraq in occasione del suo viaggio che terminerà lunedì 8 marzo.

Potremo dunque riascoltare tutte le canzoni in gara al festival dalle ore 15.30 alle 20.00. Pertanto per dare spazio all’attesissimo appuntamento in diretta da Sanremo, i programmi “Da Noi.. A Ruota Libera” condotto da Francesca Faldini e “L’Eredità” di Flavio Insinna non andranno in onda.

Il programma della Venier sarà sicuramente seguitissimo in quanto come ogni anno in queste serate di svolgimento della kermesse non sono mancate polemiche, colpi di scena ed esibizioni sui generis, come ad esempio quella di Achille Lauro che ha portato sul palco dell’Ariston la rappresentazione di diversi quadri, tra questi le unioni civili dove il cantante ha sposato il suo chitarrista Boss Doms e l’ha baciato. Tra le sue esibizioni ha preso parte anche il simpaticissimo Fiorello, co-conduttore di quest’anno.