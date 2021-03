Calciomercato Juventus, un top in scadenza al posto di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, è caccia al sostituto di Cristiano Ronaldo. Il nome nuovo arriva dalla Premier League

La prima Juventus di Pirlo sta deludendo. I risultati non sono ancora arrivati, e c’è chi già punta il dito contro il tecnico bresciano. Per i tifosi, le colpe sono principalmente da additare alla società, che non ha saputo costruire la giusta rosa per puntare ai massimi obiettivi. È anche per questo motivo che Paratici è già al lavoro per rinforzare la squadra già a partire dalla prossima sessione di calciomercato.

Uno dei nomi il cui futuro sembra essere sempre più in bilico è quello di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese andrà in scadenza nel 2022 e guadagna la cifra monstre di 31 milioni di euro l’anno. Troppi per le casse bianconeri, che potrebbero pensare di lasciarlo partire per rinforzare gli altri reparti del campo. Per il sostituto del bomber portoghese, il nome nuovo arriva dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: Aguero è un obiettivo

Il Kun Aguero è il nome nuovo per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato da As in Spagna, tra i club interessati all’attaccante del Manchester City ci sarebbero proprio i bianconeri, alla ricerca di un potenziale sostituto di Cristiano Ronaldo. L’ex Atletico Madrid andrà in scadenza al termine della stagione, e probabilmente cambierà aria. Una sessione estiva di calciomercato di fuoco quella che si prospetta, con anche Barcellona e Paris Saint-Germain interessate a lui.

Arrivato in Premier League ormai 10 anni fa sotto richiesta di Roberto Mancini, il Kun guadagna 14 milioni di euro netti all’anno. Non è ancora detto che alla fine non arrivi il rinnovo con i Citizens, ma è chiaro che le altre big europee ci stanno provando. E c’è anche la Juventus.