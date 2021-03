Vaccino Covid, consensi da record per Boris Johnson: i numeri

Con una campagna relativa al vaccino Covid che procede a passo spedito, consensi da record per Boris Johnson in Gran Bretagna

Boris Johnson ottiene il pieno di consensi in Gran Bretagna. Il premier – spinto da una campagna vaccinale da record e dalla finanziaria – ha completamente rivalutato la propria immagine. Dopo le critiche dei primi mesi, ora il suo Partito conservatore è considerato il numero uno in tutto il Regno Unito. Cancellate le critiche dei primi mesi relative alla gestione della pandemia e al pesante bilancio di morti, oltre che ai primi effetti post Brexit.

A certificare questi dati un sondaggio di YouGov che, ad oggi, accredita ai Tory consensi da record, pari al 45% di suffragi. Si tratta di un numero persino superiore al 43,6% che lo ha portato alla vittoria del dicembre 2019.

Vaccino Covid e Finanziaria, Boris Johnson sorride

Stando ad un sondaggio portato avanti da YouGov, Boris Johnson ha la Gran Bretagna in pugno. Consensi da record per i Tory, pari al 45% dei suffragi. L’enorme marea di voti a favore sarebbero arrivati grazie ad un vaccino anti Covid che sta venendo distribuito con campagne ad hoc, una gestione migliore della pandemia e una “luce in fondo al tunnel” ora visibile. Il Labour di Keir Starmer si trova ora al 32%, con 13 punti di distacco rispetto al Partito conservatore.

Stando al Times, comunque, i consensi sarebbero arrivati anche grazie alle prime reazioni positive a una finanziaria 2021 che è stata basata su un aumento differito di tasse. A partire dalla Corporation Tal sui business medio e grande. Garantita anche una parziale copertura degli enormi impegni di spesa pubblica, stanziati per la ripresa della pandemia.